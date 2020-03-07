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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يتحدى كورونا والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
بينما أُلغيت أو تأجلت عشرات المناسبات الثقافية والفنية بالعالم بسبب تفشي فيروس كورونا، أطلقت مصر، الجمعة، الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفقا للعين .
وبدأ الافتتاح في موعده المقرر على مسرح مكشوف أقيم في ساحة معبد الأقصر بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما المصريين والأفارقة، وأحيته فرقة رضا الاستعراضية التي كرمها المهرجان بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.
كما كرم المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين تحت رعاية وزارة الثقافة، في الحفل الممثل وعارض الأزياء جيمي جان لوي من هايتي والممثلة الفرنسية من أصول أفريقية ميمونة ندياي والممثلة المصرية زينة والممثل المصري عمرو عبدالجليل، ومن الفنانين الراحلين كرم اسم المخرج أسامة فوزي والممثلة عقيلة راتب من مصر والمنتج أحمد بهاء الدين عطية من تونس.
وتحمل الدورة المستمرة حتى 12 مارس/آذار اسم الممثل الراحل فريد شوقي (1920- 1998) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده وتعرض 90 فيلما ضمن المسابقات المختلفة والبرامج الموازية.
واختير الفيلم المصري "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي وباسم سمرة ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وأحمد كمال ليكون فيلم الافتتاح، وسيعرض، السبت.
ويصدر المهرجان كتابين أحدهما بعنوان "السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات" والآخر "سينما التحريك في أفريقيا".
وقالت عزة الحسيني، مديرة المهرجان، في كلمة الافتتاح: "بدأ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية صبيا يحبو في عالم صناعة السينما وصناعة المهرجانات، متخصصا في السينما الأفريقية للقاء الأشقاء على أرض الأقصر، أكبر متحف مفتوح في العالم، لتضيف إليها الصورة السينمائية بعدا ثالثا للمكونات والمقدرات الثقافية للمدينة الجميلة".
وأضافت: "أصبح الأقصر مهرجانا شابا يخاطب شباب القارة ويخلق مساحة لإنتاج مشروعات مشتركة، وفي دورته الـ10 المقبلة سنطلق سوقا للفيلم الأفريقي كجزء من تنمية وتوسعة صندوق اتصال لدعم الشباب الموهوب في دول القارة".
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