فنانة تفجر مفاجأة عن علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

متابعة بتجــــــــــرد: فجّرت الفنانة المصرية صفاء مغربي مفاجأة من العيار الثقيل حول العلاقة العاطفية التي تجمع بين النجمة ياسمين عبد العزيز والممثل أحمد العوضي.

وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “يا جماعة وربنا حب احمد وياسمين ده مموتني ضحك لأن في ٢٠٠٩ كان زوجي يوسف كان عامل مسلسل ماتخافوش لأستاذ نور الشريف واحمد كان اخويا في المسلسل وكان اول مره يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل بطل ونجم من اول ما طلع وكان دايما يقول اكتر ممثله في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم وكله وده كان من ١٠ سنين”.

وأضافت: “قبل ما يعرفها فلما شوفت بوست بحبك يا احمد فرحتله جدا عشان اخويا وضحكت قولت في بالي يابن اللذينة لأن صعب حد بياخد فتاة احلامه بس من زمان قولتلك برج القوس برج المحظوظين”.

وتابعت: “وأحلامك نجحت في الشغل من زمان وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا اجدع وأطيب اخ أبو الرجوله يا ولد بحبكم”.

يذكر أن ياسمين اعترفت مؤخرًا بحبها لأحمد العوضي، وهو ما تسبب في هجوم شقيقها عليها لعدم رضاه عن تلك العلاقة.