أحمد السقا يخوض تجربة هي الأولى من نوعها في مشواره الفني

متابعة بتجـــــــــرد: قرر النجم المصري أحمد السقا خوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى في مشواره الفني، ورغم فرضه حالة من السرية على هذه الخطوة، إلا أن مصادر مقربة منه أكدت انه سيقدم برنامجاً يعتمد على إستضافة النجوم.

وتأتي هذه الخطوة بعدما خاضت زوجته مها الصغير نفس التجربة من خلال برنامج it ‘s show time الذي مازال يعرض حتى الآن وهو برنامج متخصص في تغطية الأحداث الفنية. من ناحية أخرى، أعلن السقا إنسحابه من سباق الدراما الرمضاني ولكنه سيكتفي بالظهور كضيف شرف في مسلسل “نساء من ذهب” والذي يجمع النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي. يُذكر أن السقا خاض سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ولد غلابة”، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً.

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