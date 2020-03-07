حقيقة إعتزال شقيق ياسمين عبد العزيز التمثيل بعد هجوم النجوم عليه

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم بأن الفنان المصري وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز قرر إعتزال التمثيل والإتجاه للأعمال الحرة، وذلك بعد خلافاته مع شقيقته وهجوم الكثير من النجوم عليه، بعدما فضحها وكشف عن علاقتها بالممثل أحمد العوضي واتهمه بإستغلال شقيقته ونجوميتها.

ولكن بعض المصادر كشفت أن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح، وأن وائل عبد العزيز لديه إصرار على الإستمرار بمجال الفن رغم كل الهجوم الذي تعرض له، بل أن وائل مشغول الفترة الحالية بتصوير مشاهده بمسلسل “اختراق 2” ويتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد عيد ومي سليم ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

ومن أبرز النجوم الذين هاجموا وائل عبد العزيز ريهام سعيد وريم البارودي ونشوى مصطفى وإدوارد وإيمان العاصي ومحمد محمود عبد العزيز.