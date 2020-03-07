رسمياً.. واتساب يتيح الوضع الداكن لنظامي Android وIOS

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة واتساب، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، أن تطبيقها للتراسل لنظامي التشغيل: أندرويد، وآي أو إس، قد حصلا على الوضع الداكن بشكل رسمي، على أن تصل التحديثات المتضمنة هذه الميزة إلى جميع المستخدمين على كلا النظامين في غضون بضعة أيام.

وكانت الشركة تختبر الوضع الداكن منذ عدة شهور حتى الآن، لكن المرحلة التجريبية انتهت مع إعلان الشركة، بحيث من المفترض أن يحصل جميع مستخدمي التطبيق على الميزة قريباً.

وتعد هذه الميزة الجديدة واحدة من أكثر الميزات طلباً من قبل مستخدمي الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك، وكان من المستغرب أن وصولها قد استغرق وقتاً طويلاً، وخاصة أن كلاً من: غوغل، وأبل، قد أصدرتا إصدارات جديدة من نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة، العام الماضي، والتي جاءت مع الوضع الداكن الكامل.

وصُممت ميزة الوضع الداكن في واتساب لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، ومنع تلك اللحظات التي يضيء فيها الهاتف الغرفة المظلمة.

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وتركز الميزة على قابلية القراءة، لذلك تم اختيار لوحة الألوان، بحيث تقلل إجهاد العين إلى الحد الأدنى، وتنتقل إلى درجات ألوان أقرب إلى إعدادات النظام الافتراضية على هواتف آيفون، وأندرويد، وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام اللون وعناصر التصميم الأخرى، للتأكد من إبراز أهم المعلومات.

ويحصل مستخدمو أجهزة أبل على الوضع الداكن عند استعمال نظام التشغيل (iOS 13) فقط، بينما يحصل مستخدمو أندرويد على الميزة في حال استخدام (أندرويد 10) وتعيين المظهر الداكن للنظام، بحيث يتبع تطبيق واتساب المظهر المحدد.

في حين يمكن لمستخدمي (أندرويد 9) والإصدارات السابقة من نظام التشغيل، تفعيل الوضع الداكن في واتساب، يدوياً من خلال إعدادات التطبيق.