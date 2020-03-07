لطيفة التونسية تخضع لحجر صحي داخل منزلها.. بسبب “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة لطيفة التونسية، عن خضوعها لحجر صحي بإرادتها وداخل منزلها، بعد إصابتها بدور برد خافت أن يكون فيروس “كورونا” وينتقل منها إلى والدتها، وأكدت أنها فرضت كل الاحتياطات الصحية على العاملين داخل المنزل.

لطيفة نشرت صورة لها وهي ترتدي القناع الطبي وعلقت عليها عبر حسابها بموقع تويتر: “أنا صارلي اسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو . ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب”.

تابعت قائلة: “واللى يكلمنى فى البيت نقله ماتقربليش. والله موش حاخبي عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

ونصحت لطيفة متابعيها بمشروب قوي لمواجهة نزلات البرد ومكافحة فيروس كورونا قائلة: الزنجبيل بالليمون وخل التفاح والعسل .يوميا 3 مرات، وأضافت: لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوية على طول والبخور والأعشاب.

على صعيد آخر، تواصل لطيفة التونسية طرح أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، ويتضمن الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، من أبرزهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي.