كارول سماحة بتصريح مفاجئ: طليقة زوجي صديقتي

متابعة بتجــــــــرد: قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أنها انتقلت للعيش في مصر منذ 5 سنوات ونصف، وصارت نصف مصرية ونصف لبنانية بعد زواجها، وكشفت عن تكوينها لصداقات جديدة في القاهرة أبرزها مع طليقة زوجها هبة، وأكدت أن النجمة إلهام شاهين هي الأقرب لقلبها من الأصدقاء في مصر.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، أن إحدى صديقاتها تدعي هبة وهي طليقة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، وقالت أن صديقتها هبة تزوجت من وليد لمدة 3 سنوات ثم انفصلا وتزوجته هي بعد 8 سنوات من الانفصال.

وأكدت سماحة، على أنها محظوظة بأصدقائها ومنفتحة في تكوين الصداقات بغض النظر عن أي اعتبارات، ولديها صديقات مقربات أولهن هبة شكري وهي زوجة منتج معروف، وهبة طليقة زوجها وصديقة ثالثة تدعى ياسمين.

وأشارت كارول سماحة، إلى إنها لديها الكثير من الأصدقاء في الوسط الفني؛ ولكنها تربطها علاقة قوية بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

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وأضافت كارول: “أنا عشت وشوفت وصادفت ناس كتير، بس مفيش حد بطيبة وصدق الهام شاهين، وقليل لو تلاقي حد جدع زي الهام شاهين”، منوهة إلى أنها من الممكن أن تضر نفسها لخدمة الآخرين.

وتأتي استضافة كارول سماحة في برنامج “سهرانين” بعد أيام قليلة على طرح أغنيتها الجديدة “مش هعيش”، وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً ونسب استماع مرتفعة عبر تطبيق “أنغامي”.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.