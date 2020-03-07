خاص- شذى حسون تظهر بشكل مختلف وجريء في عملها الجديد

أطلقت الفنانة العراقية شذى حسون اغنية جديدة بعنوان “مكتفي بك” كلمات الشاعرة سمر البحرينية، الحان محمد جناحي، توزيع مروان جناحي والكليب من اخراج حسن غدار الذي صوّر الكليب في برج خليفة في دبي.

ظهرت شذى بعدسة “غدار” بـ Mood رومانسي جداً، حيث اطلت بثلاث “لوكات” بين شبابية وكلاسيكية أنيقة.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع شذى حسون وحسن غدار الذي عَمِلَ على إظهار الفنانة العراقية بلقطات جريئة وعاطفية، بالاضافة الى مشاهدها وهي ترقص في انسجام واضح ورائع على أنغام الموسيقى العذبة.

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لقطات لافتة جداً جمعت شذى مع “الموديل” الذي جسّد شخصية حبيبها في الكليب. كما بدت شذى مختلفة حيث قدمت من خلال هذا العمل جرعة زائدة من الرومانسية لم نرها في أعمالها الأخيرة خاصة أن الأغنية كلاسيكية رومانسية ساعدت المخرج لتنفيذ هذه الفكرة البسيطة والجاذبة في آن. في المقابل استمتع جمهور شذى بعودة نجمتهم الى هذا اللون الغنائي بعد اشتهرت به في اوائل مسيرتها الفنية.

ويقول مطلع الأغنية: “مكتفي بك عن العالم مغنيني/ودي انا قربك اكثر إنسان يعنيني/حاولت اشوف الشوق وشكثره/اصدق شعور الكون في عيني/على فكرة اخر مرة تسالني ويني/كم مرة اقولك انا بقلبك تلقاني/ودي اشوفك واضم وجهك بيديني..”.

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