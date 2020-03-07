سيرين عبد النور وإليسا تسخران من وزير الصحة بعد انتشار كورونا في لبنان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الـ 48 ساعة الماضية انتشارا لفيروس كورونا حيث أعلنت الجهات المسؤولة عن إصابات جديدة، وهو ما يتنافى مع تصريحات وزير الصحة اللبنانية الذي أكد أنه "لا داعي للهلع"، الأمر الذي أثار حفيظة الفنانتين سيرين عبدالنور وإليسا واندفعتا نحو الهجوم عليه تارة والسخرية منه تارة أخرى.

وسخرت سيرين عبدالنور من وزير الصحة حمد حسن، مع انتشار فيروس كورونا في لبنان، واستخدمت تصريح الأخير الذي طمأن فيه المواطنين، ودشنه عبر "تويتر" بعنوان: #لا_داعي_للهلع" قائلة: "الوزير: لا داعي للهلع … الهلع: لا داعي للوزير #لا_داعي_للهلع".

من جانبها هاجمت الفنانة إليسا الوزير اللبناني، والمسؤولين بصفة عامة متهمة إياهم بالجهل والاستخفاف بالمرض، وأنهم لا يقومون بعملهم على الوجه الأكمل وأعربت عن استيائها من انتشار كورونا في البلاد دون الاستعداد لمواجهته.

وكتبت إليسا في تغريدة لها عبر "تويتر": "لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع".

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وأضافت: "الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد، نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض".

واعترف وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى البوار الحكومي شمال العاصمة بيروت عقب جولة تفقدية شمال البلاد بأن فيروس كورونا المستجد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد.

وقال "حسن": خرجنا من مرحلة احتواء كورونا، ونشهد اليوم انتشارا للفيروس، وهناك 4 حالات مجهولة المصدر لدينا، ونعمل على تتبعها، وحصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية؛ بحيث تبين أن حالات مصابة بكورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة".