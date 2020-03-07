هل قصدت زوجة قصي خولي توجيه رسائل له بعد حديث بشأن التنازل عن ابنها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت مديحة الحمداني زوجة الفنان السوري قصي خولي، عدة رسائل تحدثت فيها عن اهتمام الأم بأبنائها وعلاقتها بأطفالها، وبأن تُشعرهم من خلال علاقاتها القوية بهم بأن هناك حبا يجمع بينهم خاصة أن ما سيتبقى للأبناء هو الذكريات، منوهة في مجموعة من الرسائل التي نشرتها عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، أن الحب لا بدَّ أن يستمر بين الأهل والأطفال مهما وصل تقدمهم في السن.

وطالبت مديحة الحمداني في رسالة أخرى البعض بالاهتمام بقيمة أنفسهم وعدم التقليل من شأنها حين يرون فخامة الآخرين، مشددة على أن قيمة الأشخاص لا تقاس بالأوزان؛ إذ تأتي هذه الرسائل بعد حديث البعض عن دخولها في مفاوضات للتنازل عن ابنها مقابل مبلغ ضخم.

وقالت مديحة في رسالتها الأولى والتي جاءت باللغة الإنجليزية: "ذات يوم كل ما سيمتلكه أولادك منك هو صورة، لذا تأكدي من أن تكوني في داخلهم، أيا يكن شكل شعرك أو مكياجك أو جسمك، هم لا يهتمون بهذا، كل ما يريدونه هو أن يروك ويروا الحب الذي تقدمينه لهم".

فيما كتبت مديحة الحمداني في رسالتها الثانية: "أنت من تحدد قيمة نفسك، فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين، فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس".

وبدأ تناقل هذه الرسائل على نطاق واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في ظل مجيئها بعد حديث عن مفاوضات للتنازل عن ابنها؛ إذ رأى البعض هذه الرسائل أنها مبطنة وتوجهها لزوجها قصي خولي خاصّة رسالتها الأولى والتي تناولت فيها الحديث عن علاقة الأم بالابن دون إشارة إلى دور الأب نهائيا وهو ما يؤكد حديث المتابعين في هذا الشأن.

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وفي وقت سابق، نفت مديحة الحمداني ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو بأنها تجري مفاوضات مع زوجها من أجل التنازل عن ابنها ليعيش مع الأخير مقابل مبلغ مالي ضخم.

ووجهت إحدى متابعات مديحة عبر إنستغرام سؤالا إليها بشأن تلك الأنباء قائلة: "شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي"، لترد مديحة مباشرة: "بعيد الشر...ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".

يذكر أن الفنان السوري قصي خولي كشف في آخر ظهور له عندما حل ضيفا على برنامج "دبي كروز" عن السبب الذي دفعه إلى عدم إعلانه عن زواجه، وإعلانه المتأخر عن ولادة ابنه، قائلا إن حياته الشخصية ملكه، وأنه أخفى تلك الأخبار بسبب تفضيله أن تبقى حياته خاصة.