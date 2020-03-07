ليلى إسكندر تتحدث عن زواجها السابق.. استمر 5 أيام فقط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، زوجة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، في نوبة بكاء بسبب الحديث عن زواجها وإنجابها لطفلها الأول "يوسف"، موضحة أنه مريض هذه الفترة ورغم هذا تواصل ما عليها من التزامات ومواعيد.

وقالت ليلى إسكندر في لقاء تلفزيوني لها من خلال برنامج "السندريلا" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، عبر قناة atv الكويت، إنها حضرت للاستوديو رغم مرض ابنها ثم بكت بشدة.

وأعربت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر قائلة إنها تعرضت لصدمة إيجابية في حياتها وكانت بعد ولادتها ابنها "يوسف"، مبينة: "لما صرت أمّا كانت لحظة مفصلية خاصة أنني كنت واعية وقت الولادة وكل الناس سألتني ولدتي طبيعي أم قيصري".

وأضافت ليلى اسكندر، أن دمعتها قريبة ولا تريد البكاء حتى لا يتعكر مكياجها، واضطرت لمغادرة الاستوديو دون استئذان من الإعلامي صالح الراشد؛ ما اضطر إدارة البرنامج للخروج إلى فاصل إعلاني.

وقالت ليلى إسكندر في الحلقة إنها لم يكن لديها دراسة بالزواج وإنجاب أولاد وتكوين أسرة، مردفة: "لم أؤمن بمؤسسة الزواج في حياتي ولكن ربنا أعطاني يوسف وإن شاء الله أكون الأم الصحيحة له"، منوهة أن أكثر شيء آمنت فيه وخذلني هو "الصداقة".

وكشفت ليلى اسكندر، عن زواجها من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط في تصريح تطلقه للمرة الأولى، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق، معلقة: "ما اتفقنا وما مشي الحال واطلعنا ببعض ما اتفقنا والزوج هو رائد العبكل، منوهة أنه لا يزال صديقا لها حتى الآن وتعرّف على زوجها الجديد الفنان السعودي يعقوب.

واستطردت قائلة: "ظللنا أصدقاء لمدة 7 سنوات ولم يجد زوجة أفضل مني ولم أجد زوجا أفضل منه وقلنا يلا نتزوج وبعدها ما حدث اتفاق وحتى الآن أصدقاء ولكن الناس بتركب براسها دراما".

وردت ليلى اسكندر على الانتقادات التي طالتها بشأن زواجها من رجل أعمال كويتي بغرض الاستفادة منه ماديا والانفصال عنه ثم الزواج من سعودي واستغلاله ماديا أيضا، فقالت: "هذا حكي صحافة صفراء وجرائد وأنا رائد صديقي ولازال".

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وتابعت: "أبو يوسف تاج راسي وزوجي، وخلاني أؤمن بمؤسسة الزواج واعطاني أجمل نعمة في الحياة وهي الأمومة، وأنا ما أحب هذه الدراما بحياتي بس الناس تحب تركب وتؤلف، وعندما تزوجت (رائد) ما كنا مغرومين كي نتزوج بل كنا أصدقاء وقلنا سنتزوج لأنه كان لازم نتزوج وكان عمري وقتها 21 عاما وما ضبطت".

وأكدت ليلى اسكندر أنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل في الفترة الحالية أو الماضية، كاشفة أنها قامت بعمل "فيلر فقط"، منوهة أنها عندما اعتنقت الإسلام كان عن اقتناع، موضحة أن دينها الإنسانية وتقرأ دائما عنه وعندما قرأت القرآن الكريم اعتنقت الإسلام، وتابعت أننا صرنا في عام 2020 ومن العيب الحديث عن الديانات وأن هذا سني وآخر شيعي.

وأعربت ليلى إسكندر عن استيائها من تعرض البعض لها بالحديث في عرضها ومحاولة الإيقاع بينها وبين زوجها، معلقة أن شخصيتين -رفضت ذكر اسميهما- ولدتا الغيرة بسبب زواجها من يعقوب الفرحان، لافتة إلى أن البعض حرض زوجها عليها بسبب هذه الغيرة.

واتهمت "إسكندر" شخصيتين بالوقوف وراء التحريض عليها وتجييش البعض من رواد السوشال ميديا ضدها، كاشفة أنه تم الخوض في عرضها ولكنها لم تعبأ بالأمر وانقلب الأمر على المحرضين ضدها، رافضة ذكر اسميهما.

ويحرص صالح الراشد على توجيه سؤال لضيفه عندما تحين الساعة الثانية عشرة، عن الشيء الذي يهرب منه في الحياة، وكانت إجابة ليلى اسكندر هو "النفاق" موضحة أنها تعرف هذا النفاق من خلال إحساسها.

ووجّه صالح الراشد سؤاله التالي قائلا: "شو رأيك في الفنانة اللي نوجه لها تحية ميساء مغربي؟"، وهو ما جعل ليلى اسكندر تهرب من الاستوديو تماما دون الإجابة عن السؤال قائلة: "باي باي صالح بلا وجع قلب".