إنجى خطاب لهيثم احمد ذكى : الله يرحمك مش بنساك فى دعائى

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة جديدة عبر موقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . وكانت الصورة بصحبة الفنان الراحل هيثم أحمد ذكى . وعلقت على الصورة قائلة : الله يرحمك ويغفرلك مش بنساك فى دعائى . يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. Advertisements كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. قد يهمك ايضاً: إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها لبلبة تؤكد أن هيثم أحمد زكي شبهها بوالدته وتكشف حقيقة شائعة زواجها الأخيرة

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