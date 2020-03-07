رامي صبري يتحدث عن عودة أصالة وطارق العريان

أكد الفنان المصري رامي صبري أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بالفنانة السورية أصالة، والتي يعتبرها مثل شقيقة له.

رامي قال إن أصالة لديها الكثير من المميزات التي تجعلها إنسانة مميزة، فهي طيبة وحنونة، وتساعد أصدقائها، مشيرا إلى أنها عصبية قليلا، ولكنها تعود للحق على الفور.

الفنان المصري أكد أن الدويتو الذي قدمته معه كان من أجمل الأغنيات التي قدمت، خاصة أنه كان أقل من الآن في الشهرة وأصغر في السوق الغنائي، ولا ينسى لها وقوفها بجانبه.

رامي أشار خلال لقائه مغ الإعلامية ناردين فرح خلال برنامج «التاسعة»، والذي يتم عرضه على التليفزيون المصري، إلى أنه شعر بحزن كبير بعد انفصال أصالة وطارق العريان، وخاصة أن علاقة الحب بينهما قوية جدا، ونموذج.

وأكد رامي صبري إنه يشعر أن أصالة وطارق العريان سيعودان لبعضهما وأن الانفصال لن يدوم طويلا لأن الحب بينهما كبير.

يذكر أن أصالة أعلنت انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.

Advertisements

الفنانة السورية تحدثت عن انفصالها دون أن تذكر سببا لذلك، كما حرص المخرج طارق العريان على التكتم على أسباب انفصاله عن أصالة، واحترم كل منهما علاقته بالآخر، وانتشرت عدد من الشائعات عن دخول العريان في علاقة أخرى، مما جعل أصالة تطلب الطلاق، ولكن لم يتم تأكيد هذه الأخبار.

قد يهمك أيضا:

رامى صبرى يحيي حفل فى دبى بحضور اكثر من ٨٠ الف متفرج

رامي صبري تريند بحياتي مش تمام