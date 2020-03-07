فنانون عرب يُعلِّقون على تفشي فيروس "كورونا" القاتل

أصبح فيروس "كورونا" المستجد حديث العالم، خاصة مع تفشيه بصورة واسعة، ومع عدم وجود لقاح مضاد رسمي له حتى الآن، ليصبح مادة خصبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بين عدد من فناني العالم العربي، وتسبب الفيروس التاجي مؤخرا في إلغاء عدد من النجوم العرب حفلاتهم، ومن أبرزها حفل المطربة اللبنانية إليسا في العراق، الذي كان من المقرر إقامته في 20 مارس/ آذار الجارى، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد النوروز، وكذلك تعليق المملكة العربية السعودية جميع الجلسات الغنائية الخاصة بموسم "سمرات الثمامة"، التزاما بالإجراءات الوقائية التي تأتي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا"، فكيف علق نجوم العالم العربي على "كورونا"؟

أحلام

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام على أزمة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بشكل سريع في عدد من دول الخليج، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، إضافة إلى إيران والعراق.

وغرَّدت عبر حسابها على "تويتر"، "اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا وأهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

كندة علوش

علقت الفنانة السورية كندة علوش على حالة الخوف من تفشي وباء كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم، التي استدعت العديد من الإجراءات الاحترازية من الحكومات، وقالت علوش عبر حسابها على تويتر :"إذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا".

نيكول سابا

واتخذت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، تدابيرها للوقاية من فيروس "كورونا"، بارتدائها لكمامة طبية، وشاركت المطربة والممثلة صورة لها وهي مرتدية الكمامة، وكتبت معها: "الوقاية خير علاج، ولا داعي للتهويل، يلهوي".

راغب علامة

ابتكر الفنان اللبناني، راغب علامة، طريقة جديدة للمصافحة، وسط الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم، وشارك علامة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور طريف له، وهو يصافح صديقه المذيع، ميشال أبو سليمان، بالأقدام وإرسال قبلة له على الهواء، وعلق راغب علامة على المقطع الطريف: "أيام الكورونا".

كما تسائل راغب علامة عير تويتر، "إن كانت ڤيروسات كورونا وأخواتها هل هو غضب من الله؟ ما يحصل في الكرة الأرضية هو حتما غضب الطبيعة على الإنسان الذي دمّر البيئة والإنسانية والقيَم من أجل المال. غضب الطبيعة هو من غضب الله! هل سيعود الإنسان الى رشده ليحمي الطبيعة وهي هبة من الله؟ أم سينتظر كل عام غضب جديد؟".

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جورج وسوف

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وعلى غرار راغب علامة، فإن المطرب السوري رفع تحذيرا خلال عزاء والدته، بعدم التقبيل خوفا من انتقال عدوى "كورونا"

إليسا

انتقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، عدم إصدار الحكومة اللبنانية قرارا رسميا بوقف الرحلات من إيران، وذلك بعد الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.

وغردت إليسا باستنكار عبر حسابها على موقع "تويتر": "دولتنا وقحة، لا أجد كلمة تعبّر أكتر عن الذي يحدث. وحتى إذا كان المصابين جايين من الفاتيكان، وقّفوا الرحلات من هناك!! ولكن لكي لا يغضب حزب الله لن نوقف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هذا العالم! وفوق هذا وكله الوقحين يقولوا لنا لا داعي للهلع!".

نجوى كرم

أحدثت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، حالة من الجدل بداخل لبنان، بسبب تصريحاتها بشأن فيروس "كورونا" المستجد، وفي لقاء مصور أجري معها لصالح "تلفزيون الجديد" اللبناني، قالت نجوم كرم عن مخاوفها بشأن الفيروس: "عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من الخارج".

هيفاء وهبي

تحدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، فيروس "كورونا" المستجد، بطريقة جديدة ومختلفة، وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، سألت هيفاء وهبي متابعيها قائلة: "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل أيديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.

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