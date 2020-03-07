شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد والد هشام ماجد فى "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان بيومي فؤاد خلال أحداث فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، فؤاد والد الفنان هشام ماجد، والذى يشارك فى بطولة الفيلم كبطل أمام دنيا سمير غانم، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

ووضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل لينتهوا منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي، ويشارك دنيا سمير غانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

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ومن ناحية أخرى يشارك الفنان بيومي فؤاد في مسلسل "نساء من ذهب"، للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف الشرف.

وانضم الفنان بيومى فؤاد انضم إلى أسرة مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.