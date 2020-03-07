شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" بعد إعدام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وبالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابي ويجسده الفنان أحمد العوضي خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل فى السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج سينرجى، يواصل بطل العمل كرارة التصوير فى منطقة التجمع الخامس لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

وحرص صناع المسلسل على تغيير بعض الأحداث مع التطورات التى حدثت لشخصية الإرهابى هشام العشماوى، وذلك تحقيقًا لمبدأ المصداقية أمام الجمهور، خاصة أن العمل يتناول أحد أبرز بطولات رجال القوات المسلحة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

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وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.