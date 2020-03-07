ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة التونسية ​لطيفة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل التجربة المخيفة التي عاشتها خلال فترة الأسبوع الماضي، بعد إشتباهها بإصابتها بفيروس ​كورونا​، مما دفعها إلى حجر نفسها لمدة أسبوع في غرفتها إلى أن تأكدت من أنها كانت تعاني فقط من نزلة برد.

وكتبت:"انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو . ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنى".

وأضافت:"واللى يكلمنى فى البيت نقله ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله".

وتابعت:"لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب".

وختمت بالقول:"نا امبارح دخلت وحكيت معاكم لاول مره لما حسيت انى اتحسنت الحمدالله . شكرا لكم على كلامكم الحلو وانا ماعنديش اغلى منكم . انا تمام وياربى ولك الحمد".

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وهذا ما فعلته-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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