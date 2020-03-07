كارول سماحة: "صديقتي المقرّبة هي طليقة زوجي" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ أن صديقتها المقرّبة هي طليقة زوجها وليد مصطفى، وقد تزوّجا 3 سنوات قبل إنفصالهما.

وأضافت سماحة خلال إستضافتها في برنامج "​سهرانين​"، والذي يقدمه الممثل المصري ​أمير كرار​ة، أنها محظوظة بصديقاتها وجيرانها، موضحة أنها أول ي تفعله في الصباح هو الجري لمدة 45 دقيقة.

وأشارت الى أنها شجعت العديد من السيدات في المكان الذي تسكن فيه، أن يشاركوها الجري كل صباح، موضحة أن جارتها هي الإعلامية المصرية منى الشاذلي.

وتابعت سماحة: "من يومين كنت محتاجة لمونة الساعة 12 بليل، قولت ازاي أكلم منى الشاذلي عشان تدور لي على لمونة في الثلاجة، وبعدين قولت لا مش هتصل مش معقول".

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