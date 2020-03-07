تراند اليوم : المطربة لطيفة تثير الجدل حول إصابتها بـ”كورونا”: أرتدي “ماسك” وابتعدت عن أمي

أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل بعد الكشف عن إصابتها ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا.

وقالت المطربة لطيفة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: أنا صارلي ـسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو .

وأضافت: ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب .

وتساءل الكثير من محبي لطيفة ما إذا كان المرض الذي أصابها له علاقة بكورونا وبخاصة مع تشابه أعراضه مع البرد العادي.