تراند اليوم : فنانة شهيرة تهين محمد رمضان:مينفعش أكون أم الإمام الشافعي..وبعدين أخلف البلطجي دا

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان ، مؤكدة أنها من المستحيل أن تجسد دور والدته في أحد الأعمال .

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاء مع برنامج “فنجان قهوة” المذاع على فضائية “صدى البلد” : رفضت دورًا مع محمد رمضان ولم أكن أعرفه شخصيا ، لكني رأيت فيلم (عبده موتة) فقلت إنني من المستحيل أن أقوم بدور أم لشخص مثل هذا .

وأضافت: سموني أم العظماء لأنني جسدت دور والدة الإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام الشافعي ، والإمام محمد متولي الشعراوي ، والشيخ المراغي ، ثم جسدت دور والدة أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب ، فلا يصح أن أقوم بدور أم لبلطجي مثل هذا .. اعتذرت عن الدور ولا شك أن هذا حقي.