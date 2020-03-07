حماقي يؤكد أن زوجته تحسم هذه المواجهة لصالحها

تحدث الفنان المصري محمد حماقي عن بعض الخصوصيات التي تجمعه بزوجته السيدة نهلة الحاجري، متحدثا عند توجيه سؤال له عمن يفوز في مواجهة بينهما تخص ابنته الصغرى، وذلك عندما يدور بينهما حديث حول من سيحكي لابنتهما قصة قبل النوم، وقال إن زوجته ستحسم هذه المواجهة لصالحها.

وواصل محمد حماقي حديثه في هذا الشأن من خلال ظهور خاص بكواليس برنامج المواهب "ذا فويس كيدز" الذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم، وذلك في مقطع فيديو نُشر على قناة البرنامج عبر "اليوتيوب"، معللا أن حسم زوجته لهذه المواجهة لأن الوقت في صالحها وهو المتاح لها كي تقوم بذلك بشكل أكبر، منوها إلى إمكانية فوزه في هذه المواجهة في حالة واحدة وبعامل مساعد، وذلك بحكم أنه لا يقوم بذلك كثيرا، حيث سيكون لديه قدر أكبر من طول البال.

ومع اقتراب رحلة الفنان محمد حماقي مع الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز" من نهايتها، والتي يرافقه فيها الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، دار حديث من المواجهات بينه وبين المدربين الآخرين، وأكد حماقي في مواجهة بينه وبين عاصي الحلاني في الغناء بأسلوب الراب مثلا أنه سيكون هو الرابح فيها، لأن الراب أقرب لشكل الغناء الذي يقدمه.

ونوه أنه إذا كانت المواجهة بينه وبين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بشأن إقناع عاصي الحلاني بالتلحين له أو لها، قال إنه على الأغلب ستكون نانسي عجرم هي الرابحة، لأن عاصي الحلاني سيجد تلحين أغنية لبنانية أسهل، إلا إذا قرر أن يتجرأ ويجرب شيئا جديدا مبينا أنه سيكون مدخله لإقناعه.

وكانت قد فاجأت نهلة الحاجري، زوجها محمد حماقي، بالاحتفال بعيد ميلاده الـ44، في نوفمبر الماضي وسط حضور عدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني وخارجه، إذ أحضرت قالب حلوى كبيرا حمل صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد "حماقي"، وسط تصفيق من النجوم الحاضرين الذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

Advertisements

يشار إلى أن حلقة غد السبت من "ذا فويس كيدز" ستشهد اللحظة الحاسمة في الموسم الثالث، وإعلان الفائز أو الفائزة باللقب، وينافس على اللقب في الحلقة الختامية: محمد واكضيض، ياسمين أسامة، محمد إسلام رميح، يوسف حسن، آمنة دمق، ومحمد إبراهيم.

قد يهمك أيضا:

حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل

حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه