تراند اليوم : فنانة شهيرة تهين محمد رمضان: مينفعش أكون أم الإمام الشافعي .. وبعدين أخلف البلطجي دا

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان ، مؤكدة أنها من المستحيل أن تجسد دور والدته في أحد الأعمال .
وأضافت: سموني أم العظماء لأنني جسدت دور والدة الإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام الشافعي ، والإمام محمد متولي الشعراوي ، والشيخ المراغي ، ثم جسدت دور والدة أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب ، فلا يصح أن أقوم بدور أم لبلطجي مثل هذا .. اعتذرت عن الدور ولا شك أن هذا حقي.
وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاء مع برنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد" : رفضت دورًا مع محمد رمضان ولم أكن أعرفه شخصيا ، لكني رأيت فيلم (عبده موتة) فقلت إنني من المستحيل أن أقوم بدور أم لشخص مثل هذا .
وأضافت: سموني أم العظماء لأنني جسدت دور والدة الإمام أبو حنيفة النعمان ، والإمام الشافعي ، والإمام محمد متولي الشعراوي ، والشيخ المراغي ، ثم جسدت دور والدة أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب ، فلا يصح أن أقوم بدور أم لبلطجي مثل هذا .. اعتذرت عن الدور ولا شك أن هذا حقي.