هل يتقاضى أجرا أقل من عمرو دياب؟.. هكذا اجاب راغب علامة على هذا السؤال

كتب امير فتحي في السبت 7 مارس 2020 07:54 صباحاً - أجاب الفنان اللبناني راغب علامة، على الاخبار المتداولة أخيرا، حول أن أجره أقل من أجر الفنان المصري، عمرو دياب.
ووصف علامة هذه الأخبار، بأنها “ترويجات غير معلومة المصدر”، وذلك خلال مقابلة مع الاعلامي سعيد حريري على قناة “سكاي نيوز عربية”.
وأكد راغب علامة أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفا: “لا يمكن لأحد أن ينكر نجومية عمرو دياب، ولا يمكن إنكار مكانتي الفنية”.
وتابع المطرب الشهير: “المنافسة شيء جميل، ولا تزعجني، وإذا لعبوا على المنافسة يا أهلا ومرحبا”.
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