شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيب" يزين قائمة عروض مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم "حبيب" للنجم سيد رجب وسلوى محمد على، ضمن عروض المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، غدا الأحد الساعة 4 مساء بمكتبة الأقصر والساعة 8 مساء بـ ساحة أبو حجاج.

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق فى أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعى بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته تظهر العديد من الصراعات النفسية التى يخوضها حبيب.

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وافتتحت أمس الجمعة فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفقرة فنية لفرقة رضا، يعقبها كلمة الفنان محمود حميدة رئيس المهرجان الشرفى للدورة الحالية، يليها كلمة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ثم كلمة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وبعدها كلمة المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، ويفتتح المهرجان بفيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات.

سيتم عرض 15 فيلما تعرض كعرض أول في المهرجان، بالإضافة إلى استحداث مسابقة لأفلام الدياسبورا سينما الشتات، وسيقام معرض رئيسي حول أفلام الفنان الراحل فريد شوقي وأعماله من أرشيف المصور محمد بكر وبإشراف الدكتور حسين بكر وسيعرض له فيلمين وهما "السقا مات"، و"الغول "، بالإضافة إلى 8 ورش فنية، و سيتم عرض 8 أفلام خارج المسابقة، منها الفيلم المصري "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، بالإضافة إلى عرض 8 أفلام فى بانوراما الأفلام المصرية القصيرة و3 أفلام كينية فى إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالهرجان، كما أن هناك قسم للعروض الخاصة والذى يعرض فيلم "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، كما سيتم عرض 4 أفلام عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وهو اليوم الذي يواكب فعاليات المهرجان، منها فيلم "يوم للستات"، كما يُعرض 5 أفلام إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية.