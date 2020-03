شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مسلسل نيتفلكس الجديد Freud عن سيجموند فرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شبكةNetflix لإطلاق سلسلة جديدة عن طبيب التحليل النفسى سيجموند فرويد، وستطرح السلسلة التي ستتكون من 8 حلقات تحت اسم "Freud"، سيدور العمل الجديد في إطار دراما وتشويق، حيث سيكشف كيف تمكن من تحقيق نظريته الخاصة في التحليل النفسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "somagnews"، وسيكون العمل الجديد بسيط لكى يستطيع من فهمه كل المشاهدين، وليس العلماء فقط.

وفقا لـ موقع"somagnews"، صرح المخرج مارفن كرين وسائل الإعلام المختلفة أن الهدف من هذه السلسلة، هو إظهار منظور جديد لسيجموند فرويد من التجارب التي عبر عنها في أكثر كتبه شهرة.

وصرح كرين "أريد أن أظهر فرويد مجهولًا، رجل يبحث عن الاعتراف ممزوج بين امرأتين، بين العقل والغريزة، حيث إن تحليله النفسي ومفاهيم الهوية، والنفس والأسمى لم يأتِ من العدم، ويستند إلى تجارب عبقرية، حيث يعرف عن كثب الوجوه المتعددة للإنسان".

من خلال اتخاذ اتجاه مختلف، ستبدأ السلسلة برواية تجارب فرويد قبل أن يصبح أب للتحليل النفسي كما نعرفه اليوم، وكشفت الشبكة عن فيديو ترويجى للعمل الذى من المقرر أن يصل للشبكة في 15 مارس الجارى.

وُلد فرويد في 6 مايو من عام 1856، من أصل يهودي، وأصبح طبيب أعصاب، الذى ركز اهتمامه أولاً على مجال الأمراض العصبية، ثم دخل مجال علم النفس خصيصًا للاضطرابات النفسية.

لقد أحدث فرويد ثورة في مجال التحليل النفسي في عصره، وأثار جدلاً للقضايا التي تناولها في كتبه، ولكن مع مرور الوقت، بدأ المجتمع بقبول نظرياته من خلال إعطائه لقب "والد التحليل النفسي".

كما كشفت شبكة نيتفلكس، عن عملها على أول مسلسل دراما، نيجيري من إخراج أكين أوموتوسو، حيث طلبت السلسلة ستة أجزاء من العمل الجديد، ولم يتم كتابتها بعد، وسيكون من إخراج أوموتوسو، جنبا إلى جنب مع دانيال أورياهي، وسي جيه أوباسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، على أن يقوم ببطولتها كل من كيت هينشو وأدي لاوي.

المسلسل سيدور في نيجيريا ، وسيتم تصويره في مدينة لاجوس، وسيدور حول قصة كيمي، إلهة تُجَسد كإنسان للانتقام من وفاة أختها، لكن أولاً، يجب عليها أن تتعلم كيفية استخدام وتسخير القوى العظمى لها، وذلك لهزيمة أعدائها، وإنقاذ أسرتها من الدمار، سيتم إنتاجه بواسطة شركةRififi Pictures، منتجو الفيلم النيجيرىTell Me Sweet Something and Material.