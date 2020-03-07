قبل اليوم العالمي للمرأة.. مايا دياب توجه رسالة للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة للمرأة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس الجاري.

ونشرت مايا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " مع اقتراب يوم المرأة العالمي، لازم المرأة تثقّف نفسها مهما كان الطريق اللي اختارته ،وما عليها إلّا تحقّق أحلامها بلا ما تلتفت من حواليها أو تسمع لأي شخص أو شعب بينتقدها وبشوّه صورتها وبيتخبأ تحت عباية العادات والتقاليد".

ومن ناحية أخرى أحيت الفنانة مايا دياب حفلا غنائيا، يوم 13 فبراير الماضي، بالإمارات، ضمن احتفالات عيد الحب.

يذكر أن، مايا دياب شاركت مؤخرًا في مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عرضت بموسم الرياض، وشارك معها البطولة حسن الرداد، ماجد المصري، وإنجي علي، وسعد الصغير، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.