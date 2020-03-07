تراند اليوم : فنانة شهيرة تثير الجدل حول إصابتها بـ"كورونا": أرتدي "ماسك" وابتعدت عن أمي خوفا عليها

أثارت فنانة شهيرة موجة من الجدل بعد الكشف عن إصابتها ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا.
وتساءل الكثير من محبي لطيفة ما إذا كان المرض الذي أصابها له علاقة بكورونا وبخاصة مع تشابه أعراضه مع البرد العادي.
وقالت المطربة لطيفة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": أنا صارلي ـسبوع حابسه نفسي في غرفتي ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو .
وأضافت: ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى .الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ما تتخيلوه من اعشاب .
وتساءل الكثير من محبي لطيفة ما إذا كان المرض الذي أصابها له علاقة بكورونا وبخاصة مع تشابه أعراضه مع البرد العادي.