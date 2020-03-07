تأجيل "أوسكار بوليوود" خوفًا من تفشي كورونا

تأجيل أوسكار بوليوود خوفا من تفشي كورونا

السبت 7 مارس 2020

أرجأت الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام الملقبة بـ"أوسكار بوليوود" حفل توزيع جوائزها جراء المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).



وقالت الأكاديمية إن مراسم توزيع الجوائز التي تستمر 3 أيام والمقررة نهاية مارس/آذار جرى تأجيلها "جراء المخاوف المتنامية بشأن انتشار فيروس كوفيد- 19 وللحفاظ على صحة وسلامة محبي الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والمجتمع العام ككل".

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وكان من المقرر إقامة الحفل، وهو أكبر حفل من نوعه في العام بالنسبة لصناعة السينما الضخمة في الهند، في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد في الفترة من 27 إلى 29 مارس/آذار.

وكانت ستشارك في الحدث أسماء بارزة من أوساط بوليوود مثل شاروخان وسلمان خان وكاترينا كييف، وكان فيلم "غالي بوي" حول مغني راب في بومباي الأوفر حظا للفوز بالجوائز الرئيسية.