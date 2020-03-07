حتى الآن.. مهرجان كان يتحدى كورونا

السبت 7 مارس 2020

أعلن مهرجان كان السينمائي أنه لا توجد أي نية لإلغاء فعاليات مهرجان كان، الذي يقام شهر مايو/أيار المقبل، رَغم تأجيل بعض فعالياته، وإلغاء مهرجان "ميب تي في" في فرنسا، الخميس، خوفا من فيروس كورونا الجديد.



ونقل موقع "ديدلاين" الأمريكي من بيان رسمي لإدارة المهرجان، قولها: "نتفهم تماما مخاوفكم من فيروس كورونا، إلا أنه لا توجد نية لإلغاء المهرجان، إذ يعمل مدير المهرجان تييري فريمو وبقية إدارة المهرجان على تنظيم فعاليات الحدث بالفعل".

وعبر بعض المحللين السينمائيين عن اطمئنانهم لقرار إدارة كان في الوقت الراهن، نظرا لوقت كافٍ من الآن وحتى موعد إقامة فعاليات المهرجان 12 مايو/أيار المقبل، وأوضحوا أنه في حالة إلغاء المهرجان سوف يأتي القرار من سلطة أعلى أو جهة حكومية وليست من جهة المهرجان ذاته.

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وقامت الحكومة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بحظر اجتماع أكثر من 5000 شخص في موقع واحد بشكل مؤقت، إثر تفشي فيروس كورونا عالميا، وقد تم تمديد الحظر حتى 31 مايو/أيار المقبل، وهو ما أجج الشكوك حول احتمالية إلغاء مهرجان كان السينمائي لهذا العام.

وجاء رد إدارة المهرجان على هذا القرار، بأنه جرت العادة على عدم اجتماع أكثر من 5000 شخص في موقع واحد خلال حضور فعاليات المهرجان على أي حال، ورغم أن عدد الحضور يتجاوز أكثر من 200 ألف شخص سنويا فإنه يتم توزيعهم على فعاليات المهرجان المختلفة.

وظهرت أول حالة فيروس كورونا في فرنسا الأسبوع الماضي، ويبلغ عدد المصابين حاليا أكثر من 613 حالة.