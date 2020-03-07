شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من شهرين ..Dolittle يحقق 217 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم المغامرة الجديد Dolittle، إيرادات وصلت إلى 217 مليون و 688 ألف دولار أمريكى، لـ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة يوم 17 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 76 مليونا و 288 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 141 مليونا و 400 ألف دولار أمريكى حول العالم، وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 175 مليون دولار أمريكى.

ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم الجديدDolittle ، إلى 175 مليون دولار أمريكى، وكان قد حقق الفيلم 21 مليون و 844 ألف دولار أمريكى في الافتتاحية، الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، الذى شاركه في البطولة سواء كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.

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وكان قد اشتهر الممثل العالمى روبرت داونى جونيور، بـ أدائه لـ شخصية Iron Man، فى سلسلة Avengers، وبالرغم من وفاته فى أحداث الجزء الأخير Avengers: Endgame، إلا أن شخصية ستعود Iron Man مرة أخرى للشاشة للمشاركة فى فيلم Black Widow المقررعرضه العام الجارى، وسيكون من بطولة الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون.

ومن المقررأن يسرد الفيلم الجديد الذى سيعرض فى 1 مايو العام الجارى 2020، أحداث قبل الفيلم الأخير لعالم مارفل، وسيركز الفيلم على تاريخ نشأة شخصية Iron Man من البداية قبل مشاركته فى فريق Avengers.