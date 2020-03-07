شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عادل بين "الاختيار" و"النهاية" مع كرارة ويوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة سارة عادل تصوير أول مشاهدها بمسلسل " النهاية "، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويواصل صناع العمل حاليا التصوير داخل استوديو المسلمي، وتدور أحداث المسلسل حول يوسف الشريف بطل المسلسل الذي يكره التكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل ، ويتغير كل شيء عندما يجد إنسان ألي مستنسخ منه .

مسلسل "النهاية"، من بطولة كل من يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، سارة عادل، محمد العمرسى، محمود الليثى ومن إخراج ياسر سامى.

وفي سياق متصل تصور سارة عادل دورها في مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، وتجسد ضمن أحداث العمل شخصية زوجة الشهيد العقيد المنسي، والمسلسل من المقرر عرضه أيضا في موسم دراما رمضان المقبل.

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ويتناول مسلسل الإختيار لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، والمسلسل من بطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد ، أشرف مصيلحى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي في رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "

يذكر أن سارة عادل سبق وشاركت فى مسلسل " حواديت الشانزلزيه " من بطولة إياد نصار ، ومي سليم ، داليا مصطفي ، إنجي المقدم ، فريدة سيف النصر ، عايدة رياض ، إدوارد ، تأليف أيمن سليم ، وإخراج مرقس عادل .