محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، خلال تواجدها في محافظة "العلا"، بالمملكة العربية السعودية، على هامش حضورها فعاليات شتاء طنطورة، ببرنامجها الشهير Scoop With Raya وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ريا في الصور من أمام أحد المعالم الموجودة بطنطورة، وعلقت: "هلا والله، بحيكم بعبارة الترحاب القريبة لقلبي من محافظة العلا بالسعودية الغالية، من أجمل وأكثر الأماكن سحرًا يلي زرتها بحياتي".
وشاركت ريا مؤخرًا في تغطية حفل ختام مهرجان برلين السينمائي، الذي أقيم في 29 فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر في محافظة "العلا" السعودية.. رايا أبي راشد تكشف عن أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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