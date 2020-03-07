"اللهم إنا نستودعك البيت الحرام".. سعد لمجرد يدعو لرفع البلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان سعد لمجرد على إخلاء صحن الكعبة الشريفة، التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، لتعقيمها لمواجهة فيروس كورونا.
ونشر لمجرد صورة لصحن الكعبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة اللهم نقينا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم وأرزقنا صبراً جميلاً وعملاً صالحاً وتوفيقاً من عندك اللهم إنا نستودعك البيت الحرام، وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره، اللهم أرفع عنّا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن".
وأعلنت السلطات السعودية، أمس الأول، أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
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