فيديو| سميرة عبدالعزيز عن سبب رفضهما العمل مع محمد رمضان: "ما ينفعش أم العظماء تعمل أم بلطجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عن سبب رفضها تجسيد دور أم الفنان محمد رمضان في أحد الأعمال، وتصريحاتها السابقة التي أثارت الكثير من الجدل.

وقالت سميرة خلال لقائها في برنامج "فنجان قهوة"، على شاشة "صدى البلد"،: "رفضت الدور، وأنا ما أعرفش محمد رمضان شخصيا ماعرفهوش، لكن أنا اتعرض عليا الدور وكنت شايفة فيلم "عبده موتة"، فاقولت أنا ما أعملش أم دا وما أخلفش دا".

وأضافت سميرة: "أنا أطلقوا عليا أم العظماء، أنا عملت أم الإمام أبو حنيفة، والترمذي، والمراغي، والإمام الشافعي، والإمام متولي الشعراوي، أم خمس اَئمة، وأم الفنانة أم كلثوم، وأم عبدالوهاب في "أوبريت على الأوبرا"، كلهم عظماء وسموني أم العظماء، لذلك ما أقدرش أعمل أم بلطجي، واعتذرت ودا حقي، وحق كل ممثل يرفض أي دور شايفه مش مناسب له، فا أنا الدور مش مناسب ليا".

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في العمل كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.