تعرف على الموعد الجديد لحفل تامر حسني في "زد بارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم تامر حسني في "زد بارك" بالشيخ زايد، عن الموعد الجديد لإقامته وهو يوم 12 مارس الجاري، بعد أن كان مقررًا في 28 فبراير الماضي.

ويغني حسني، خلال ساعتين للجمهور الذي يحرص على حضور حفلاته باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

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كما يشارك بالحفل نجم الفاير وركس أحمد عصام، بعرضا مبهرا وفقرات جديدة.

في سياق آخر، يستعد حسني، خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية، حيث يحيى حفل يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب، كما يقدم لأول مرة حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالإمارات وذلك يوم 19 من مارس الحالي، ثم يحتفل بعيد الأم يوم 21 من الشهر الجاري، من خلال حفل غنائي في وادي نادي دجلة.