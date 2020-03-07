100 صورة.. ترصد كواليس افتتاح الدورة الـ9 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود عبد الناصر:

شهد معبد الأقصر، مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته التاسعة لهذا العام، الذي يقام في الفترة من 6 مارس الى 12 مارس الجاري.

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين منهم: إلهام شاهين ومصطفى شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ورانيا فريد شوقى، وغيرهم.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته.

يذكر أن، المهرجان شهد تكريم زينة، ميمونة ندياي، اسم الراحل أسامة فوزي، اسم الراحلة عقيلة راتب، واسم "وحش الشاشة" فريد شوقي، الذي تحمل الدورة اسمه.