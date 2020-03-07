لمدة أسبوع.. لطيفة تروي قصة توهمها الإصابة بـ"كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روت الفنانة لطيفة، قصة وحكاية توهمها الإصابة بفيروس كورونا، لمدة أسبوع بمنزلها، وذلك عبر حسابها على"تويتر".

وكتبت لطيفة: "أنا صارلى أسبوع حابسة نفسي فى غرفتى ولابسة الماسك بالفلتر، أخدت برد بسبب التكييف فى الاستوديو، ولبست كل ما فى البيت ماسك عشان أمي يا دوب أشوفها بالنهار، وأقعد معاها شوية فى البلكونة فى الشمس وأدخل ثانى.. الحمد لله يا رب خفيت وأخدت أدوية وكل ماتتخيلوه من أعشاب".

وتابعت: "واللى يكلمنى فى البيت نقله ما تقربليش.. والله موش هاخبى عليكم خفت شوية، ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وما عنديش حرارة، حمدت ربنا وصليت شكر لله، ما حدش منكم يخاف من شوية برد يجيله".

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واستكملت: "لازم تعملوا زيى، هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد، ولو أحد أخد برد يحاول يبعد نفسه على اللى حواليه، وطبعًا اختصاصاتى التهوية على طول والبخور والأعشاب".

وأضافت: "أنا دخلت وحكيت معاكم لأول مرة لما حسيت إنى اتحسنت الحمد لله.. شكرًا لكم على كلامكم الحلو وأنا معنديش أغلى منكم.. أنا تمام ويا ربى ولك الحمد".