ناهد السباعي مع والدتها وكوكي بشعر "كيرلي".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال الـ 24 ساعة: ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة تجمعها بوالدتها ناهد فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "ربنا يحميكي ويخليكي ليا". نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء، نالت الصورة إعجاب متابعيها. راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت راندا في الصور من داخل أحد المطاعم. ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، نالت الصورة إعجاب جمهورها. Advertisements كوكي مجدي

نشرت الفنانة كوكي مجدي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير. محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة. محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جمعة مباركة". منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بـ "تي شيرت" برتقالي. ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة، وعلقت: " إحنا وراكي يا دنيا يا حنعدلك يا حنعدلك صباح كل حاجه حلوة". إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة شتوية جذابة، وشعر بني.

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