"النتيجة غير عادلة والتأهل عادل".. تعليقات النجوم على صعود الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، مع تأهل فريق الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق الترجي التونسي بعد مباراة الإياب التي انتهت بهدف دون مقابل للترجي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للترجي.

وبهذا الفوز، يصل فريق الزمالك للمرة العاشرة في تاريخه إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ونرصد لكم أبرز تعليقات النجوم على صعود الزمالك، في التقرير التالي:

نبيل الحلفاوي

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كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "النتيجة غير عادلة، والتأهل عادل.. في الدقيقة أو الدقيقتين اللتين لعب فيهما الزمالك كرة قدم فعلية كان واضحًا أن الفارق الفني لصالحه.. النتيجة الطبيعية كانت يمكن أن تكون فوز الزمالك.. لولا أننا لم نرى كرة من الفريقين طوال المباراة.. مبروك للزمالك التأهل لدور الأربعة.. وعقبال الأهلي غدا".

عزيز الشافعي

كتب الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "الزمالك يواصل تفوقه التاريخي على الترجي.. الزمالك كبير وعظيم وسوبر.. مبروك".

محمد هنيدي

وهنأ الفنان محمد هنيدي، فريق الزمالك بالصعود عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "مبروك للزمالك".

صلاح عبد الله

اكتفى الفنان صلاح عبد الله، بتهنئة الزمالك بالصعود عبر حسابه على"تويتر" بكتابة اسم مدرب الفريق"كارتيرون".

حسني شتا

وكتب الفنان الشاب حسني شتا، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "مباراة مش ممتتعة، بس اللي مبسوط منه إن اللاعيبه كان فيه هدوء وده سهل علينا الأمور اننا نسيطر على مجريات المباراة، محتاجين لاعب نص ملعب مهاري وقوي بدنيًا ويقدر يوصلنا لجون الخصم بحلول غير تقليديه.مبروووك علينا نصف النهائي والبطولة زملكاوية بإذن الله".