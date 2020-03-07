بصورة من "ليالي أوجيني".. إنجي المقدم تهنئ هاني خليفة بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة إنجي المقدم، المخرج هاني خليفة بعيد ميلاده الـ 50، الموافق اليوم 6 مارس الجاري. ونشرت إنجي صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "ليالي أوجيني"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانت طيب يا أستاذ يا ممتع يالذيذ ياشغوف يا مجننا". مسلسل "ليالي أوجيني" تأليف سماء عبدالخالق، وإنجي القاسم، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، أسماء أبواليزيد، إخراج هاني خليفة.

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