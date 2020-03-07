صور.. بإطلالة تكريم لوالدها.. رانيا فريد شوقي تلفت الانتباه بصورة الفنان



أبهرت الفنانة رانيا فريد شوقي، الجمهور في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث أطلت على الجمهور بزي مطبوعًا عليه صورة والدها وهو ماأثار انتباه الجمهور وتقديره، صفق الجمهور بمجرد صعودها على المسرح تكريمًا للمشوار الفني المتميز للراحل فريد شوقي.



ووجهت رانيا الشكر لادارة المهرجان علي تكريم اسم فريد شوقي، وكل

جمهوره الذي تعلق بافلامه مؤكدة ان فريد شوقي حالة فنية فريدة وكان مؤسسه كاملة في التمثيل والكتابة والانتاج، فقد تعايش مع كل الاجيال وكون صداقات مع الاصغر سنا فكان يري ان الفن رسالة حيث غيرت الكثير من اعماله قوانين مثل فيلم جعلوني مجرما و كلمة شرف.



شهد حفل الافتتاح تكريمات عدة، والتي انطلقت بتكريم فرقة رضا للفنون الشعبية بمناسبة مرور 60 عاما علي تاسيسها، وتسلم التكريم المخرج خالد جلال.

وجاء بعد ذلك وقت تكريم عدد من الفنانين الراحلين الذين يهدي المهرجان دورة هذا العام لاسمائهم، وعلي راسهم الفنان الكبير فريد شوقي الذي تقام الدورة باسمه، وتسلمت التكريم اسرته وهم زوجته سهير ترك وابنتيه الفنانة رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي.