المظ اليابانية تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "مصر يا حلوة الحلوين"

تستعد الفنانة المظ اليابانية، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم "مصر يا حلوة الحلوين"، والتي ستضمن معالم مصر الأثرية والحضارة الفرعونية وعظمة مصر.

الأغنية من كلمات وألحان هشام قباري، وتوزيع كريم

نور، ومن إخراج عمرو حمدي، وسوشيال علي أحمد، والكليب من إنتاج شركة مودرن برفكت ومديرها نبيل عبدالمنعم.

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يذكر أن الفنانة اليابانية ألمظ أنضمت لفريق

عمل مسلسل "سوبر ميرو" الذي قام ببطولته كل من الفنان حمدي الميرغني، والفنانة إيمي سمير غانم، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وقامت ألمظ التي بدور فتاة يابانية في المسلسل، بتصوير عدد من مشاهدها في المسلسل داخل أحد مواقع التصوير الخاصة بالعمل.