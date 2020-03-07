تستعد الفنانة المظ اليابانية، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم "مصر يا حلوة الحلوين"، والتي ستضمن معالم مصر الأثرية والحضارة الفرعونية وعظمة مصر.
الأغنية من كلمات وألحان هشام قباري، وتوزيع كريمنور، ومن إخراج عمرو حمدي، وسوشيال علي أحمد، والكليب من إنتاج شركة مودرن برفكت ومديرها نبيل عبدالمنعم.
يذكر أن الفنانة اليابانية ألمظ أنضمت لفريقعمل مسلسل "سوبر ميرو" الذي قام ببطولته كل من الفنان حمدي الميرغني، والفنانة إيمي سمير غانم، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.
وقامت ألمظ التي بدور فتاة يابانية في المسلسل، بتصوير عدد من مشاهدها في المسلسل داخل أحد مواقع التصوير الخاصة بالعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر المظ اليابانية تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "مصر يا حلوة الحلوين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.