الشاب خالد مكرّم في سويسرا عن هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الجزائري ​الشاب خالد​، صورة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها يحتضن الاسطوانة الذهبية التي حصل عليها من ​سويسرا​، تكريمًا له على أغنية "MAGHREB GANG"، التي شارك فيها مع مغني الراب الأميركي فرنش مونتانا من أصول مغربية ومغني الراب الألماني فريد بانج من أصول مغربية.

وعلق الشاب خالد، على الصورة: "شكرًا لجميع المعجبين، وبفضل فرنش مونتانا وفريد بانج، أشاطركم هذا معكم جميعًا.. أحبكم".

وسبق أن شارك الشاب خالد في دويتو غنائي مع الفنان المصري تامر حسني بعنوان "وانت معايا" من ألبوم "عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018 وحقق نسب مشاهدة عالية.

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