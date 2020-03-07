سعد لمجرد يدعو الله بسبب فيروس كورونا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ صورة للحرم المكي في السعودية اثناء عملية التعقيم من ​فيروس كورونا​، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق لمجرد على الصورة بدعاء، قائلا: "يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة اللهم نقينا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، اللهم وارزقنا صبراً جميلاً وعملاً صالحاً وتوفيقاً من عندك اللهم انا ‏نستودعك البيت الحرام، وأهله وزوّاره وخُدّامه وعُمّاره، اللهم ادفع عنّا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن".

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