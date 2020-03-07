خاص الفن- بعد إصابة لجين عضاضة بفيروس كورونا..إبنتها في خطر!

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن إصابة عارضة الأزياء ​لجين عضاضة​ ب​فيروس كورونا​ لن تمرّ مرور الكرام، إذ تبيّن أن ابنتها "تاليا" إنتقلت عدوى فيروس كورونا إليها وهي متواجدة معها حالياً في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري لتلقي العلاج اللازم.

وحصل موقع "الفن" على محادثة مع لجين وعدد من الأمهات صديقاتها تؤكد فيها أنها متأسفة على ما حصل لابنتها، ولكنها تبقيها معها في المستشفى لأن الفحوصات أثبتت أن ابنتها تاليا أيضا مصابة بفيروس كورونا ومتواجدة معها في الحجر الصحي.

وتمنت صديقات لجين أن تمرّ هذه الأزمة على خير وسلامة وتستعيدا صحتهما في القريب العاجل.