ميرنا وليد - بيروت - بعد الكشف عن علاقتها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​، وشن شقيقها الممثل ​وائل عبد العزيز​هجوما قاسيا عليها وكلامه السيء عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى الجدل الكبير الذي اثير بين الجمهور ووسائل الإعلام، ارادت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ ان تلجأ لله وتشكو همها له وحده، وذلك من خلال كتابتها لآية قرآنية وهي: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ".

الجدير ذكره ان ياسمين عبد العزيز تتابع حاليا تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" في أحد الفيلات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها..ياسمين عبد العزيز تلجأ الى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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