خاص الفن- هل انتقلت عدوى فيروس كورونا من لجين عضاضة الى بشير سركيس؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت التحاليل الطبية في الساعات الماضية عن إصابة عارضة الأزياء اللبنانية ​لجين عضاضة​ بفيروس كورونا لتصبح الحالة الـ 16 في لبنان، ودخلت على أثرها الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري، وفور إعلان الخبر انتشرت العديد من الشائعات حول احتمال انتشار الفيروس الى جميع المقربين منها من جيران وأقارب وأصدقاء وتردّد أن رجل الأعمال اللبناني ​بشير سركيس​، وهو صديقها المقرّب، قد أصيب بفيروس كورونا بسببها.

وفي اتصال مع رجل الأعمال بشير سركيس نفى في حديث خاص لموقع "الفن" أنه أصيب بفيروس كورونا وهو بصحة جيّدة.

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