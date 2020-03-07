3 أفلام عالمية تتحدى كورونا.. العرض في موعده

السبت 7 مارس 2020

أعلن صُنّاع أفلام Black Widow (الأرملة السوداء) وFast and Furious 9 (السرعة والغضب 9) وMulan (مولان) طرح هذه الأفلام في مواعيدها، رغم مخاوف من ضعف الإقبال الجماهيري على دور السينما وإغلاق بعضها، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان شركة "يونيفرسال" تأجيل عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die (لا وقت للموت) إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني، خوفا من تداعيات فيروس (كوفيد - 19).

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وبحسب موقع "ديجيتال سباي" الأمريكي، لا يزال من المتوقع طرح فيلم ديزني "مولان" في وقت لاحق من شهر مارس/آذار، و"بلاك ويدو" في مايو/أيار، و"فاست آند فيوريس 9" في موعده بنهاية مايو/أيار.

وكان منتجو فيلم جيمس بوند أعلنوا، الخميس، تأجيل طرح No Time to Die من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني، خوفا على تأثر أرباح الفيلم في ظل إغلاق الكثير من دور العرض السينمائي حول العالم، على إثر تفشي فيروس كورونا.

إعلان صناع "جيمس بوند" جاء استجابة لدعوات محبي السلسلة الذين طلبوا من صناعها وضع الصحة العامة أولوية فوق جداول دعاية وطرح الفيلم.