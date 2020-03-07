شكرا لقرائتكم خبر عن 406 ملايين دولار إيرادات Bad Boys for Life حول العالم لـ مارتن لورنس وويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Bad Boys for Life إيرادات حول العالم وصلت إلى 406 ملايين دولار أمريكى، فيما حقق فى مصر 885 ألف دولار وهو من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز ومن إخراج المغربيان عادل العربى وبلال فلاح وهما حاصلان على الجنسية البلجيكية لكنهما من أصول مغربية.

فيلم Bad Boys For Life هو الجزء الثالث من العمل ويدور حول ماركوس بورنيت، الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلا شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة حال قيامهما بـ مهمة محددة.

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ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.