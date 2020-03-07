مذيعة تنقل إلى المستشفى بسبب معاناتها من أعراض الكورونا

فجّرت مذيعة قناة "روتانا خليجية" مها منصور مفاجأة لجمهورها بإعلانها عن معاناتها من اعراض تشبه تلك التي تترافق مع الإصابة بوباء كورونا إلى حد كبير.

وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وبدت وهي تقوم باتصال هاتفي وأشارت إلى أنها تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس مع آلام في الحلق.

ونشرت بعد ذلك صورة لها أثناء نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى وغردت: "أشكر وزارة الصحة على استجابتهم السريعة والاهتمام. الآن في طريقي إلى المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي للاطمئنان. دعواتكم".

ويأتي تصرفها هذا انسجاماً مع التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة السعودية في هذا الشأن، علماً أنه تم إلغاء عدد من الفعاليات التي تقام في المملكة كإجراء احترازي.

